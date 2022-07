Se trata de una obra de seguridad nacional, asegura el director de Fonatur, Javier May, tras la reanudación de las obras de construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

“En la sesión del Consejo de Seguridad Nacional determinaron que es una obra de seguridad nacional, por las vías férreas, no se le violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur quien convocó o esta llevando la obra, la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”.

No es tema que pase por la decisión de Fonatur, agregó, y por tanto, sólo está acatando una orden superior. De cualquier manera, añadió, ya fue presentado el estudio de impacto ambiental y los alegatos correspondientes, y sólo se está a la espera de la resolución del juez ante los amparos promovidos por científicos, especialistas y ambientalistas. (Por Arturo García Caudillo)