Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que adelantará recursos a los gobiernos estatales siempre y cuando sean para pago de nóminas.

“Y nosotros estamos obligados a ayudarlos y los vamos a seguir ayudando. Yo ya dí la instrucción al secretario de Hacienda que si es para pagar nómina, si es para pagar a los trabajadores y no tienen dinero los gobiernos estatales, se les adelanta participaciones y las obras que haga el Gobierno Federal las hacemos de manera conjunta, aunque ellos no aporten, porque son obras del Gobierno de la República”.

Y en respuesta a los gobernadores que quieren que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal, aseguró que esta no se modificará mientras haya corrupción.

“¿Cómo se va a modificar la Ley de Coordinación Fiscal nada más pra entregarles más dinero a los estados si hay corrupción? ¿Quieren más dinero para seguir robando? No”.

Por lo demás, dice, son libres, y están en su derecho de interponer controversias constitucionales o los recursos legales que les convengan. (Por Arturo García Caudillo)