El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, acusado de diversos delitos en el caso Ayotzinapa, y actualmente prófugo de la justicia, se encuentra en Israel, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estaba en Canadá, esa era la información que se tenía, pero luego se informó que esta en Israel y ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor, y que no debe considerarse como un perseguido político, porque participó en hechos muy lamentables. El Gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características.”

Y aseguró que de acuerdo a la información que dio a conocer el fiscal general de la República, en la reunión del viernes con los familiares de los normalistas, ha quedado desechada ya la llamada “verdad histórica”. (Por: Arturo García Caudillo)