La agenda del Gobierno de Jalisco no se hace con base a marchas o protestas y en el tema de mujeres está definida, señala el mandatario Enrique Alfaro, al hablar de la marcha del sábado que reunió a 35 mil personas en Guadalajara.

“Creo que estamos siendo testigos del surgimiento de un movimiento social que creo que puede traerle muchas cosas positivas a la vida nacional y creo que fue una muestra de la molestia, la preocupación, la indignación que hay. El gobierno de Jalisco no va a hacer compromisos a partir de la manifestación, nosotros tenemos una agenda clara, porque entendemos el tamaño del problema dr la violencia contra las mujeres, porque entendemos.el compromiso que hay que hacer en ese sentido desde el primer día de gobierno, por eso creamos una institución nueva, que va poco a poco dando resultados”.

Sobre las afectaciones por el día sin mujeres, indica que por el momento tiene datos de que sólo laboraron el 30 por ciento de las escuelas y no hubo afectaciones en clínicas ni hospitales. (Por Claudia Manuela Pérez)