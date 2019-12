Hasta dos mil personas al día, ingresan a la pista de patinaje sobre hielo ubicada sobre el Paseo Alcalde frente al Santuario de Guadalupe, informa el responsable del lugar Isaac Gorowich:

“Sí se ha visto mucho mejor respuesta y más que nada estamos metiendo más gente por hora, antes nos limitamos un poquito y ahorita ya estamos metiendo hasta el doble de gente, por hora… ¿Cuántos recibieron este fin de semana?… Todavía no tengo bien los números, todavía no he hecho los cortes, pero sí estamos metiendo 270, hasta 300 personas por hora… ¿Por hora?… Así es.”

Dice que por la tarde y noche el número de patinadores incrementa, la pista es absolutamente gratuita y funciona desde las 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)