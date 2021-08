Después de más de tres horas de espera por fin se dio el banderazo de salida para el Gran Premio Formula UNO de Bélgica, en el que sólo se corrieron 3 vueltas debido a la lluvia y el ganador de la carrera fue el holandés Max Verstappen. Es la carrera mas corta en la historia de la Formula UNO y se considera una burla para los aficionados que esperaron mas de 3 horas en las tribunas bajo la lluvia. “Es una victoria, pero no es así cómo quieres ganar. Los aficionados que se han quedado aquí no lo merecen.” Dijo Verstappen.

A los pilotos que cruzaron la meta entre los primero diez lugares solo se les da la mitad de los puntos.

El jalisciense, Sergio “Checo” Pérez chocó cuando se dirigía a la parrilla de salida, pero tras la demora de la carrera, sus ingenieros arreglaron su auto y los comisarios le permitieron salir desde la Pit Lane pero de nada sirvió, aquí sus palabras.

“Fue un día complicado, un día frustrante con el error que cometí y al final mis mecánicos hicieron un trabajo increíble en unos minutos arreglaron todo el coche de la parte delantera, estábamos listos y queríamos correr el día de hoy desafortunadamente las condiciones no nos dejaron estábamos listos para ir a peleare en la carrera y al final no lo pudimos conseguir fue una pena que no pudimos correr el día de hoy los fans han estado increíble esperando ahí en la lluvia, cada vuelta cada hora, increíble haberlo visto el día de hoy”.

Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.