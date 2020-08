Asegura el vice coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, que no es ético y además muy peligroso permitir que el PRI presida la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, porque con ello se pone en riesgo la vida del presidente de la República.

“No les quería dar el argumento directo porque es muy fuerte, lean las atribuciones de la presidencia de la Cámara de Diputados, y no me hacen caso. Yo les voy a decir una sola: la seguridad del compañero presidente siempre está en un vilo, ¿y si le pasara algo? El PRI, lo digo duro, claro, asesinó a su candidato a la Presidencia en 1994, a Luis Donaldo Colosio; asesinó a su líder de la Cámara de Diputados, Ruíz Massieu. Son una pandilla de asesinos, ¿qué pasaría si nos meten en una crisis política de ese tamaño? Quién asume la Presidencia temporalmente: la Cámara de Diputados, el PRI”.

Criticó al titular del Ejecutivo por permitir que el PRI presida la Mesa Directiva en San Lázaro, y aseguró que es una posición que el PT se ganó en las urnas, por lo que pidió a López Obrador que recapacite. (Por Arturo García Caudillo)