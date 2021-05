Las grietas que la semana pasada fueron detectadas sobre la carretera que va de Ciudad Guzmán a Sayula seguirá incrementándose, a pesar de que se le hagan arreglos, por lo que la autoridad debe mantener una vigilancia en ella, consideró el investigador del Departamento de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Luis Valdivia.

“Esa grieta va a seguir. Ya se activó y esa grieta va a estar activa a lo largo de decenas de años ¿no?, no es que desaparezca después, si no ya se marcó esa debilidad en el suelo y entonces sobre esa zona de debilidad va a seguir habiendo actividad. O sea, la grieta no desaparece, deja de tener actividad un año, cinco años, pero la zona de debilidad sigue”.

Agregó que en el caso de esta grieta se tendrán que hacer algunos ajustes al talud de la carretera mediante la compactación de la tierra además de incluir un sistema de drenaje que evite que el agua que escurra naturalmente erosione e incremente la grieta. (Por Aníbal Vivar Galván)