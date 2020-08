El grupo La Gusana Ciega creó “Invasión LCG”, una serie de conciertos en vivo vía streaming con los que la agrupación desea conectar, de manera distinta con sus seguidores. Lu integrante de la banda mencionó que también preparan nuevos temas para un próximo disco:

“El que sigue va a estar dedicado al jaibol, no solo van a ser covers, pero es muy interesante, se llama “Yesterday i can Groove” y después de eso vamos a estar presentando material nuevo que todavía no está listo, pero para entonces va a estar listo, vamos a estar presentando poquito más de cada mes, cada capítulo de esta serie.”

Invasión LCG de La Gusana Ciega, se compone de 5 capítulos con los que explorarán nuevas versiones de sus canciones, algunas de ellas nunca han sido tocadas en vivo. (Por: Katia Plascencia Muciño)