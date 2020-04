Representantes de 12 comunidades indígenas se manifestaron este mediodía frente a Palacio de Gobierno, en protesta por la falta de apoyos a este grupo vulnerable en la contingencia por el Covid-19.

Afirman son más de 200 mil indígenas en una situación económica crítica, ya que no pueden trabajar o fueron despedidos de sus empleos, particularmente trabajadoras domésticas.

Entregaron un pliego petitorio de ocho puntos, el segundo en un mes, donde piden una mesa de trabajo para que puedan acceder a los apoyos, empadronar a la comunidad indígena, campañas preventivas en su lengua materna y simplificar trámites, empezando por eliminar la barrera digital.

Juana Facundo Rodríguez, representante otomí, mencionó.

“Muchos de nosotros no contamos con servicio de Internet en casa, no me contamos con el aparato, el celular de alta tecnología. Por eso, precisamente no podemos acceder a estos apoyos”.

Entre los manifestantes hay mazahuas, otomies, purépechas, tzotziles, mixtecos, nahuas, wirrárikas entre otros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)