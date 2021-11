A diferencia de Zapopan, Guadalajara no hará modificaciones a la Ley de Ingresos para aumentar las tarifas en el cobro de agua.

El alcalde tapatío, Pablo Lemus, sostiene que el SIAPA debe mandar su propuesta para modificar las tarifas al poder legislativo estatal, pues la Ley ya está aprobada.

“Que sea el poder legislativo estatal quien analice la propuesta de modificación tarifaria y nosotros pues veríamos después que es lo que dicen los diputados para saber qué hacemos en consecuencia en el ayuntamiento, pero no, en Guadalajara no tenemos ninguna intención de hacer modificaciones en las Leyes de Ingresos y por lo tanto no tenemos intenciones en modificar las tarifas del SIAPA”.

Lemus asegura que es tarea del SIAPA y de la Comisión tarifaria explicar y asumir el aumento y no de los municipios. (Por Vianca Acevedo Beltán)