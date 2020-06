Porque no se acatan las medidas preventivas y se ubican en zonas donde crecen los contagios por Covid-19, el ayuntamiento de Guadalajara suspenderá la instalación de más tianguis en el municipio, emulando las acciones del pasado domingo en El Baratillo y Polanco, a cuyos comerciantes no dejaron ponerse.

Mañana se suspende el tianguis de la calle Abundancia, en la colonia homónima; el viernes al tianguis de La Correccional, en la calle Niquel; el sábado el de Hacienda Mochitiltic, el domingo no dejarán al tianguis de Herrera y Cairo, en la colonia Artesanos; el lunes el de Miravalle y el de la colonia 5 de Mayo para el martes 16. En el caso del tianguis de Rancho Nuevo, hoy se podrá instalar con restricciones, pero la próxima semana no.

En total serían dos mil 200 comerciantes los que resultarán afectados. El resto de los tianguis de la ciudad, 156, podrán instalarse, pero acatando medidas sanitarias y los respectivos filtros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)