El Ayuntamiento de Guadalajara no puede hacer nada para revertir la venta del predio de Huentitán que se realizó en el año 2008, donde se desarrolla el proyecto inmobiliario Iconia, pues desde hace 15 años está en poder de la empresa, señala el presidente municipal, Pablo Lemus.

Detalla que nada tiene que ver con el pleito legal entre la empresa y estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

“El municipio no tiene posesión de ese terreno desde hace más 20 años, no es de hace 15 de Alfonso Petersen, es desde antes. Nosotros no somos parte del juicio. Hoy sí tenemos una obligación que estamos cumpliendo que es darle seguimiento al cumplimiento de la contraprestación en las obras que mencionaba anteriormente.

Agrega que en próximos días el ayuntamiento tapatío presentará pruebas documentales sobre la situación de los predios en Huentitán. (Por Claudia Manuela Pérez)