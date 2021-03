El Ayuntamiento de Guadalajara informó que las pintas, grafittis y elementos colocados en el mobiliario urbano y fachadas de edificios durante las protestas feministas no serán retiradas al menos durante este mes, señaló la coordinadora de Servicios Públicos municipales, Wendy García, al afirmar que cada una de ellas será documentada.

Tampoco se quitarán, las calcomanías que se colocaron en 25 placas de vialidades para homenajear a mujeres destacadas.

“Entre los espacios intervenidos se encuentra el Parque Revolución, muros de la Línea 3 del Tren Ligero, el Centro de Justicia para las Mujeres, el Parque Vecinal Río San Juan de Dios, Plaza Guadalajara, Plaza de Armas, Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, Plaza de la Liberación, la Catedral, Paseo Fray Antonio Alcalde entre otros espacios”.

No se tocará lo colocado en muros, jardineras, postes, módulos de calzado, entre otras instalaciones. El municipio no ha informado si apoyarán a particulares con la rehabilitación de sus domicilios que resultaron afectados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)