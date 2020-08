El pleno del ayuntamiento de Guadalajara aprobó la Ley de Ingresos de 2021, donde se confirmó que no habrá incrementos en el impuesto predial del próximo año, no obstante regidores de oposición hicieron señalamientos por incrementos en otros rubros, principalmente en el aspecto de multas.

Los regidores del PRI, Verónica Flores y Víctor Páez de Morena, fueron los más críticos, al denunciar que los aumentos en concepto de sanciones oscila el 10 por ciento en promedio.

“Se avisora un año de muchas complicaciones, pero no por ello debemos de apostar a recaudar los recursos faltantes por la vía de las infracciones. Hay que ser sensibles a la situación actual de la gente”.

El alcalde Ismael del Toro señaló que pese a la reducción del cobro del predial, el municipio contará con suficiencia presupuestal para el próximo año. (Por Héctor Escamilla Ramírez)