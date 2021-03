La desincorporación de 107 vehículos del patrimonio municipal de Guadalajara fue el tema de discusión de la sesión extraordinaria que se realizó hoy y es que regidores de oposición fueron críticos que entre las unidades que saldrían del inventario se encontraban 14 pipas y tres motobombas que afirmaban, podrían ser utilizadas por el municipio para mitigar la falta de agua en la ciudad.

El regidor de Morena, Juan Carlos Gutiérrez fue el primero en abrir el debate, secundado por el regidor independiente Eduardo Almaguer, quien criticó que no había un análisis técnico para saber si en efecto estas pipas no podrían ser reutilizadas.

“Pues también entender, no viene en el dictamen, hubiera sido muy importante que incluyera, valga la redundancia, el dictamen técnico de que ya no son viables, sobre todo las pipas, para que no quedara la duda”.

Pese a estos argumentos, la desincorporación se aprobó. La alcaldesa Barbara Trigueros mencionó que sí se hicieron los estudios de los costos que implicaría reparar estas pipas y que la desincorporación obedece a los gastos que genera en seguros y pensión el conservar estos vehículos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)