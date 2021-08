Al emitir un posicionamiento donde no se permitieron cuestionamientos, el presidente municipal interino de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí acusó intereses personales, refiriéndose a personajes de la Universidad de Guadalajara, detrás de la toma del predio de Iconia, que se extendió por 140 días.

“Que en este contexto se quiera aprovechar por intereses cupulares, exclusivamente políticos, totalmente ajeno a las y los vecinos para obtener beneficios personales o de grupos élites”.

Al evento acudió una mujer que se identificó como representante de los vecinos de la Unidad Habitacional Planetario. Acusó que fueron agredidos por estudiantes de la FEU y dijo que están a favor del desalojo campamento porque la presencia de estas personas no permite de la construcción de un polideportivo en el sitio.

Durante los mensajes no se mencionó nada sobre el complejo inmobiliario que se pretende construir en ese predio. La lideresa vecinal tampoco dijo durante el evento si, además del polideportivo, estaban a favor de la construcción de torres en el sitio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)