En su reporte semanal, el gobierno del Estado informó que hay un incremento en el número de hospitalizaciones, así como en la tasa de casos activos de Covid-19 por cada millón de habitantes, indicadores clave para definir la implementación del llamado botón de emergencia que suspendería de nuevo varias actividades económicas y de movilidad en el estado.

No obstante, a través de la cuenta del gobernador Enrique Alfaro, se señala que de momento no hay necesidad de implementar este recurso.

El Gobierno del Estado señaló que se mantiene la aplicación de la responsabilidad individual para reducir la velocidad de los contagios y que las cifras actuales no frenan el proceso de reactivación económica en la entidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)