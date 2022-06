El arquero Raúl Gudiño, ya está en los Estados Unidos para cerrar el fichaje en la MLS e integrarse al Atlanta United, equipo que dirige el también mexicano Gonzalo Pineda.

Antes de viajar, dijo estar emocionado con el proyecto.

“Como un reto a aspirar a ser el mejor portero allá, me toca trabajar, me toca demostrar en entrenamientos y partidos, no me toca más que seguir aportando a la disposición de ‘Gonzo’ y también al equipo, siempre pensando en que sea lo mejor para el equipo”.

Agregó el ex arquero del Rebaño, que sí va con mucha ilusión: “Creo que tengo que demostrarme a mí mismo que puedo aspirar a nuevos retos y metas para salir de la zona de confort, todo eso implica esta decisión y yo estoy muy ilusionado y contento por llegar a un club como Atlanta”. Gudiño aprobó este viernes los exámenes médicos. (Por Martín Navarro Vásquez)