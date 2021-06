Tras los resultados de la elección de este domingo, queda claro que la guerra sucia y los medios de información sí influyeron en la Ciudad de México, donde su movimiento perdió varias alcaldías y curules en el Congreso, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso de la ciudad hay que trabajar más y también tener en cuenta que aquí hay más bombardeo de medios de información. Aquí es donde se resiente más la guerra sucia. Aquí es donde se puede leer la revista esta del Reino Unido, The Economist. Aquí está todo, y a ustedes yo siempre les he dicho, aquí hemos hablado de que ponen el radio y es en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra. Le cambian de estación y es lo mismo. Entonces sí aturde y sí confunde”.

Dijo no preocuparle que haya perdido la alcaldía Cuauhtémoc, aunque sea la sede donde se encuentra Palacio Nacional, y hasta se rió del resultado, pues en la casilla donde votó, asegura, sí ganó su movimiento. (Por Arturo García Caudillo)