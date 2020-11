El basquetbolista internacional mexicano, Gustavo Ayón dijo que termino frustrado por no poder llevar a los Astros de Jalisco a pelear el titulo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, tras haber sido eliminados en semifinales; asegura que se va con sed de revancha.

“Me voy frustrado, me voy con hambre, por lo que sucedió, por no haber logrado el objetivo que nos habíamos planteado como grupo, como institución, estoy casado con este proyecto al 100 por ciento, si tengo la oportunidad de venir a jugar nuevamente lo voy a hacer”.

Por su parte el entrenador de los Astros, Sergio Valdeolmillos, lamentó el no haber podido llegar a la final pero indicó que el proyecto del equipo tapatío tiene mucho futuro.

(Por Manuel Trujillo Soriano).