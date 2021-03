Con documentos en mano y acomodándose el suéter o la playera salieron los tres primeras personas que fueron vacunadas en el cuartel colorado después de una larga espera

“-Ya, muy bien, muy bien. No se siente más que fuerte el piquite nada más. -¿Cuánto tiempo tuvo que esperar formado. -Desde el jueves a las 3 de la tarde. Mi esposa apartó el lugar y los dos hicimos guardia aquí. -Dos días y medio aquí afuera. -¿Cuando entró qué sintió? -Gusto porque al fin ya nos tomaron en cuenta a los de Guadalajara. -Y me siento bien, y le doy gracias a Dios, que les invito a todas las personas de nuestra edad, de tercera edad que se vengan a vacunar porque hay muchas personas nocivas que no quieren vacunarse”.

Sus familiares lo recibieron con aplausos y con una que otra lágrima y los recién vacunados aseguraron no tener ninguna molestia ni sentirse mal por la vacuna.

(Por: Aníbal Vivar Galván)