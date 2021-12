El ex alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, ahora presidente municipal de Guadalajara, acusó que la liberación de los permisos de habitabilidad a la Villa Panamericana por parte del Tribunal de Justicia Administrativa se realizó sin que el complejo cuente con las acciones urbanísticas que marca la ley.

“No ha hecho la conexión al SIAPA, no tiene agua potable, no tiene pozos de absorción, la planta de tratamiento de aguas no es la adecuada, es completamente insuficiente, no ha hecho las obras viales, me parece que es una gran irresponsabilidad del magistrado Laurentino Villaseñor”.

Lemus dijo que un tribunal no debe atribuirse facultades municipales de ordenamiento territorial y señaló que el magistrado incluso se le debería iniciar un juicio político por su actuación. Hizo un llamado a que la gente no realice compras de departamentos en la Villa, uno por el tema de responsabilidad social y otro por la falta de certeza jurídica con la escrituración. (Por Héctor Escamilla Ramírez)