Las autoridades aún están a tiempo de poder prevenir que se repitan los desbordamientos y las inundaciones que afectan a los habitantes de las colonias por las que cruza el arroyo El Garabato, y en particular, en los linderos de Villas Perisur y Villa Ixtépete.

Debido a que este afluente surge en el bosque La Primavera, los vecinos de este punto consideran que las construcciones recientes y los últimos incendios pueden ser un riesgo para que baje más agua.

“Queda devastado la vegetación que había ahí. Aparte los incendios, cuando hay un incendio se quema la parte superior y se hace tan duro casi como el ladrillo. Eso impide que el agua no se infiltre, y toda el agua que no se infiltra escurre, y toda el agua que escurre de allá viene para éste canal”.

Aunado a esto, los habitantes consideran que no se toman las medidas adecuadas para que la gente deje de arrojar basura al afluente, lo que contribuye a que se haga un taponamiento que desborda el canal frente a sus casas. (Por Aníbal Vivar Galván)