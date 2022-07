Advierte el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Bosco Pacheco Medrano, que no habrá tolerancia para los “tiktokers” que han estado retando a la autoridad cerrando la circulación del Puente Atirantado, como se pudo apreciar en videos publicados en redes sociales a finales de la semana pasada.

Indicó que la noche del viernes fueron detenidas tres personas que circulaban a bordo de vehículos de lujo.

“Nada menos el fin de semana y no a raíz de esta toma sino que es constante se llevó a cabo la detención de dos vehículos de lujo de los participantes con este equipo qué realizaron esa toma y que estuvieron llamando al desorden a la ciudadanía. Se aseguró un arma de fuego también a ellos, un cargador, varios cartuchos útiles, un permiso de circulación falso”.

Se informó que también fueron detenidas otras dos personas que intentaron impedir la detención de los automovilistas.

Uno de los vehículos de lujo involucrados no tenía placas y el otro un permiso de circulación falso. (Por José Luis Escamilla)