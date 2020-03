El coronavirus no es sólo un problema de salud, lo es también económico. El académico del Iteso, Ignacio Román Morales, considera que esta pandemia tendrá un fuerte impacto sobre el empleo, máxime las autoridades sanitarias estiman que durará alrededor de 12 semanas.

“A la recesión seguramente llegaremos! Esto implica forzosamente una caída muy fuerte de la producción, por definición, una caída muy fuerte del empleo, pero digamos que me parece que la cuestión no es tanto si llegaremos o no a la recesión sino qué tan fuerte y qué tan larga será”

Si la crisis del coronavirus en México pasa rápido y se enfrenta de manera correcta, sólo será un trago amargo, de lo contrario, podría ser desastrosa, considera Román Morales. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Cuartoscuro)