Por desgracia, la pandemia del coronavirus arrebata a los enfermos la posibilidad de estar o de despedirse de sus seres queridos, indica el vicerrector de Ciencias de la Salud de la UAG, Alfonso Petersen Farah

“Hay tres, la primera es que cuando las personas se dejan en el hospital nadie los puede acompañar por razones obvias sino que se quedan aislados. La segunda es que la mayor parte de las veces las personas no saben ni quién las trató, porque el personal de salud está completamentamente protegido, de alguna manera disfrazado, pareciera que no tiene cara. Y la tercera es que cuando desgraciadamente una persona fallece, los familiares no lo pueden ver fallecido porque ya va empacado en una bolsa de seguridad”

Petersen Farah confirma que el Hospital Angel Leaño está equipado con internet, para que los familiares reciban información del estado de salud de sus enfermos de covid. (Gricelda Torres Zambrano)