Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de pesaje y habrá pleito este sábado en Miami. Ambos boxeadores cumplieron con la báscula: Saúl Álvarez y Avni Yildirim registraron el mismo peso con 167.6 libras, y están listos para la pelea en el Hard Rock Stadium.

“Estamos listos para pelear, sé de las capacidad y estamos listos. Siempre quiero ser perfecto y las cosas bien, quiero hacer las cosas bien arriba del cuadrilátero y esta vez no es la excepción”, dijo Álvarez.

Mientras que el entrenador Eddy Reynoso, dijo que el “Canelo” no está confiado ante la etiqueta de favorito que tiene sobre el boxeador turco, donde el de Jalisco va a poner en juego sus títulos supermedianos del CMB y AMB.

“Es un peleador fuerte, más maduro, un peleador que pega fuerte y en cualquier momento inclina la balanza, no nos confiamos porque sabemos que tenemos un gran compromiso. Saúl como el mejor boxeador del mundo tiene que hacer valer el sábado su status”. (Por Martín Navarro Vásquez)