Habrá una reestructuración de la administración en Zapopan, adelanta el alcalde electo, Juan José Frangie, quien por cierto fungía como jefe de gabinete en la actual administración

“Va a haber algunos cambios en el organigrama, pero más que todo es un cambio para operar mejor. Creo que hay algunas direcciones que deberían estar en unas coordinaciones y viceversa -¿Va a desaparecer algunas?- No, no, básicamente no, vamos a fortalecer algunas”.

Agrega que la ceremonia de toma de posesión se realizará en el nuevo edificio del Centro Integral de Servicios Zapopan llamado CIS y se estrenará el salón de cabildo. (Por Claudia Manuela Pérez)