Tras confirmarse la realización de la segunda temporada de la serie de Netflix “Control Z”, misma que se ha mantenido en el top 10 de contenido más visto en dicha plataforma, Luis Curiel, actor de la serie, aseguró desconocer si está considerado para la próxima entrega:

“Sabes que eso no lo sé ni yo, te lo digo con el corazón, eso no lo sé ni yo, hay muchas cosas que los productores y el escritor sobre todo juegan con nuestro corazón, porque, por ejemplo, los secretos, yo fui el último en enterarme de mi secreto, entonces ahí jugaban con mi mente y mis emociones y un poco están haciendo eso, entonces, ojalá, ojalá, a mí me encantaría.”

Mientras espera más noticias de “Control Z”, Luis Curiel estrenará próximamente un cortometraje, una película que realizó en Colombia y una serie de televisión para la plataforma de Amazon. (Por Por Katia Plascencia)