Ante la proliferación de mototaxis en la entidad y la aparición de aplicaciones para solicitar su servicio, en clara burla a la autoridad, el secretario de Transporte, Diego Monraz, señala que está por iniciar la segunda ronda del registro del transporte público y ahí entran estos equipos, que no cuentan con permiso .

Calcula que habría alrededor de 20 mil mototaxis en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Alrededor de 20 mil -¿en la Zona Metropolitana?- En toda el Área Metropolitana -¿De cuántos estamos hablando que faltarían , en este parte?- Creemos que de un 10 a un 15 por ciento. Creemos porque no es una cifra que no hemos”.

Recuerda que la Secretaría de Transporte proyecta sustituir a los mototaxis por camionetas en las llamadas “cuencas de servicio”. (Por Claudia Manuela Pérez)