Jalisco rebasó ayer los 20 mil casos confirmados de Covid-19, pero habría cerca de siete mil asintomáticos quienes al no presentar señales de la enfermedad, no se realizan las pruebas de Covid-19, no obstante pueden ser generadores de contagio.

El especialista de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, reconoció que la tendencia internacional marca que de los casos detectados de Covid-19, habría 35 por ciento más que son asintomáticos.

“De tal manera que en cualquier parte del mundo si tu dices yo detecté 10 mil casos es muy probable que la realidad sean 13 mil 500 por el motivo del 35 por ciento de asintomáticos”.

Explica Héctor Raúl Pérez Gómez la importancia que aquellas personas que pudieron estar en contacto con personas positivas a Covid-19, pese a no contar con síntomas, se aislen para romper las cadenas de contagio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)