Hace exactamente 23 días que la fiscalía de Jalisco ofreció un millón de pesos para quienes aportaran información sobre la identidad o paradero de los dos principales sospechosos del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval.

Desde entonces la fiscalía de Jalisco no ha vuelto informar el estatus de las investigaciones es decir, al día de hoy solamente queda claro que los sospechosos no han sido capturados, pero se desconoce si de menos ya fueron identificados gracias a algún aporte anónimo.

La fiscalía también ha evitado revelar las sentencias que recibieron los 12 empleados del bar Distrito 5 acusados de encubrimiento, y quienes se acogieron a la figura del procedimiento abreviado que les permitiría obtener una pena mucho más corta. (Por José Luis Escamilla / Foto: Cuartoscuro)