El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los ciudadanos para que, debido a la epidemia del coronavirus, no salgan de vacaciones y se queden en casa.

“Si por semana santa algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, pues les hago un llamado a que no lo hagan, hago ese llamado. No es sólo un asunto de prohibición, o de que usemos la policía o la Guardia Nacional, no. Estoy seguro de que la gente va a hacernos caso, porque, de todas formas va a darse a conocer hoy una recomendación de carácter legal, pero no es eso, como se dice coloquialmente, lo mero principal, lo importante es que se le informe a la gente de que eso no es conveniente y que nos ayuden”.

Apeló a la responsabilidad de la gente y reiteró que su gobierno no aplicará medidas autoritarias. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)