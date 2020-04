El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un nuevo llamado a la población a quedarse en casa y, a los gobiernos estatales, particularmente al capitalino, cuidar que no haya congestionamientos en el transporte público.

“Se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre, que se ordene el transporte en el metro, que los que usan el metro, eso lo puede hacer el gobierno, se embarquen y se trasladen en vagones no llenos, eso se puede hacer a la entrada, pero lo más importante es que, si no se tiene una actividad esencial lo mejor es quedarnos en casa”.

Por cierto, el Ejecutivo Federal viajó a Tlaxiaco, Oaxaca, para entregar un hospital, pero advirtió que no podrá atender a la gente porque es necesario guardar la llamada “sana distancia”. (Por Arturo García Caudillo)