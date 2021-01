Personas necesitadas de tanques de oxígeno para sus familiares enfermos de Covid-19 cada vez madrugan más afuera de las instalaciones de las empresas proveedoras. En el exterior de la compañía Infra en Dr. R. Michel, hubo personas que llegaron desde la medianoche a hacer fila para alcanzar algo del preciado gas.

Entre los compradores, hay muchas personas que necesitan cambiar sus tanques de oxígeno de uso industrial, por otros de uso clínico. Hay algunos que han dado varias vueltas porque no hay disponibilidad:

“Ya había venido, pero nos rechazaron porque ya no había para cambio, yo vengo a cambiar unos tanques y pues me tuve que venir hoy a las tres y media para alcanzar lugar para el cambio”.

“Es para mi papá que tiene Covid, y se termina el tanque cada 12 horas más o menos. Y el problema es que no hay ni renta ni venta de tanques”

Para las siete de la mañana de hoy ya había más de 160 personas esperando por oxígeno y la fila daba vuelta a las instalaciones de la planta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)