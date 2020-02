Unas semanas después de que el ayuntamiento de Tlaquepaque decidió desaparecer uno de sus órganos del sistema anticorrupción, diputados locales aprobaron cambios legales para que todos los municipios tengan contralorías.

El legislador perredista, Quirino Velázquez Chávez, informa que solo 81 municipios tienen un órgano de control interno y de esos 12 no hay titular, por lo que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción recomendó fortalecer estas áreas municipales.

“Uno de los argumentos era que no ajustaba el recurso, oye no te ajusta el recurso y no tienes un órgano que te ayude a vigilar el buen desempeño de ese recurso? Lo que estamos haciendo que estamos haciendo es que sea cualquier otra área para que se capaciten”

La reforma a la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal pide lanzar convocatorias públicas para elegir contralor cuando los municipios tengan más de 100 mil habitantes. (Por Mireya Blanco)