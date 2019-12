Se termina el año y es el momento de trazar los propósitos para el año 2020:

“Pues que Dios nos llene de salud y de trabajo que es lo principal y que el Gobierno no suba tanto la canasta básica y todo lo que es verdad, porque en lugar de bajarlo lo van subiendo/…Pues ser una persona mejor y estar bien y no prestarnos a la corrupción y tener un mejor gobierno sobre todo/…Pues crecimiento laboral y personal y con la misma familia que creo que es lo que más importa/…También sería lo mismo, más para la ayuda para los de la tercera edad”.

Sin embargo hay quien también tiene como propósitos no hacer propósitos. (Por José Luis Jiménez Castro)