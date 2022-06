Diputados del partido Hagamos en el Congreso del Estado denunciaron que el hecho de realizar asociaciones público privadas para el desarrollo de obra pública es una forma de adquirir deuda, al afirmar que son obligaciones que adquiere la entidad con las empresas, esto al criticar los planes de financiamiento para la Línea 4 del Tren ligero, así como el anuncio para mejorar la presa de El Ahogado.

Lo menciona el diputado Enrique Velázquez.

“Lo quieren anunciar así muy sencillo de que el gobierno no va a pedir dinero en el Congreso, no va a ser una solicitud directa”.

Los legisladores de Hagamos insistieron que hasta el momento no han recibido toda la información necesaria como para aprobar la asociación público-privada que pretende el Ejecutivo para financiar la Línea 4.

Insistieron que estos proyectos que tan son deuda, que la Ley de Disciplina Financiera obligara registrarla ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Por Héctor Escamilla Ramírez)