La mañana de este miércoles se registró un nuevo hecho de sangre en la colonia Las Huertas del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Al final de la calle Tapatío, donde habitualmente solo hay basura, los vecinos localizaron lo que parecía ser un cuerpo envuelto en cobijas.

Un policía municipal confirmó que se trataba de una persona a la que solamente se le observaba un brazo.

“Es un bulto envuelto con cobijas. Se aprecia la extremidad superior de la persona. ¿Con esto que se le ve se puede presumir si es hombre o mujer? No lo podemos determinar. Ya está trabajando Ciencias Forenses en el lugar para determinar las causas de la muerte, así como el sexo y el horario.”

En el lugar no hay cámaras ni viviendas, por lo que no hubo quien aportara información sobre la víctima o los agresores.

De manera extraoficial se informó que el cuerpo podría corresponder a un hombre joven. (Por José Luis Escamilla)