El ex productor de cine Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de agresión sexual y violación.

Previo a la sentencia Weinstein ya había sido declarado culpable del cargo de acto sexual criminal.

Harvey Weinstein, de 68 años, enfrentó acusaciones de al menos 80 mujeres por acoso, agresión sexual y violación; no obstante, no a todos los casos se les dio seguimiento debido a que muchos prescribieron. (Foto: flickr)