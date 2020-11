Aunque todavía falta que tanto el IMSS como el ISSSTE entreguen las valoraciones médicas, hasta un 20 por ciento de maestros en Jalisco no estarían en condiciones de regresar a clases presenciales debido a enfermedades crónicas, informa el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

Explica que solo por edad, cuatro mil de los 80 mil docentes que laboran en la entidad no podrían regresar.

“Tenemos, por edad, que es lo más fácil de determinar cuatro mil maestros que están arriba de los 60 años y mayores a 65 años tenemos casi dos mil, y maestros que han manifestado tener alguna condición de salud van a ser verificados a través de sus entes oficiales de salud”.

Durante la glosa ante diputados locales, el funcionario admitió que todavía no llega todos los libros de texto gratuitos de la SEP, se estima que hay 50 grupos sin maestros a distancia, y todavía no hay un cálculo certero de la deserción escolar por la pandemia. (Por Mireya Blanco)