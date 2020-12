El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, dijo entrevista con La Sexta, que extenderá hasta junio su decisión de irse o quedarse en el Barcelona, una vez que concluyan los 6 meses de contrato que le restan.

“No tengo nada claro hasta que termine el año y voy a esperar a que termina el temporada y pensar en el equipo, pensar a que termine el año y no distraerme en otras cosas. No se que pueda pasar, la verdad que no lo se, hoy por hoy estoy centro en lo que tenemos en estos seis meses intentar aprovechar para luchar por lo que se pueda y la verdad que no pienso en como terminará el año porque no lo se tampoco”.

Descartó por el momento ir a jugar a la Liga Premier o a la de Francia y manifestó su interés por vivir en Estados Unidos para conocer la MLS, pero no por ahora. El Barcelona por cierto le dio un permiso especial y podrá regresar de Rosario hasta después de las fiestas de fin de año, por lo que se perderá el encuentro de la fecha 16 de la LaLiga ante el Eibar.

(Por Manuel Trujillo Soriano).