Los hechos violentos del sábado en el estadio de La Corregidora de Querétaro van más allá que un pleito entre porras de equipos de fútbol, señala el Gobierno de Jalisco.

El mandatario, Enrique Alfaro indica que serán las investigaciones que realicen autoridades de Querétaro, las que arrojen la verdad.

“Lo que a mi me parece es, que lo que vimos no fue un pleito normal entre porras, platicábamos que lo que ahí se vivió fue algo que se ve diferente, pero creo que es un asunto que tiene que aclararse a través de las investigaciones por parte de las autoridades del estado de Querétaro. Creemos que sí tiene que haber una investigación que no encuentre salidas fáciles, porque lo que vimos si da la impresión de que puede haber otras cosas detrás”.

Reitera el mandatario que no hay, hasta el momento, alguna denuncia por desaparición de un jalisciense en los hechos del sábado y tampoco de algún fallecido. (Por Claudia Manuela Pérez)