Especialistas de la Universidad de Guadalajara, afirman que existe suficiencia de camas e instalaciones para la atención de eventuales casos de covid-19 que se presenten en la entidad, aunque reconocieron que es necesario contar con todos los insumos como medicamentos y materiales para la contención y atención de los pacientes, en tanto no exista una vacuna.

El encargado del departamento de Clínicas Médicas, Héctor Raúl Pérez Gomez, comentó:

“15 por ciento pueden requerir hospital, pero de ese 15 por ciento, sólo el 20 por ciento pueden requerir una unidad de terapia intensiva”.

Los especialistas agregaron que se está dando capacitación a los médicos en hospitales de primer nivel, para derivar sólo los casos sospechosos graves y no saturar los servicios médicos.

Los expertos afirmaron que la autoridad local está actuando de acuerdo a los protocolos internacionales, además pidieron a la población mantener las medidas preventivas como lavarse las manos constantemente, usar cubrebocas y no llevarse las manos al rostro. (Por Héctor Escamilla Ramírez)