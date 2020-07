El Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia de Jalisco consideró como elegibles a cinco de los quince aspirantes a ocupar el cargo de comisionado que dejará Salvador Romero, al alcanzar la calificación mínima de 80 el en examen de conocimientos.

En la lista están: Olga Navarro Benavides, Natalia Mendoza Servín, María Guadalupe Plascencia Vázquez, Rafael Ríos Nuño y el mismo Salvador Romero quien busca repetir en el puesto.

La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso local, Mariana Fernández, informó que el comisionado y su suplente serán será nombrados la próxima semana.

“Como presidenta de la Comisión me tengo que apegar 100 por ciento al dictamen que ellos me dan, que repito, la Comisión no puede hacer ninguna modificación a su dictamen, solamente somos una ventanilla de trámite para que ese mismo dictamen suba exactamente igual al pleno”.

Indica que su voto no ha sido definido. (Por Mireya Blanco)