Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, la visita del administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea, quien se entrevistó con el fiscal Alejandro Gertz Manero, y con miembros de su gabinete.

“No tengo todavía el informe sobre los resultados de esta entrevista. Me informaron que iban a llevar a cabo este encuentro, desde luego que lo autoricé por lo que corresponde al Ejecutivo, porque hay cooperación con respeto a nuestra soberanía. Yo tengo que decir que el gobierno de Estados Unidos ha sido respetuoso con el gobierno de México. No ha habido injerencismo, es decir, no se han metido, no se han inmiscuido en asuntos internos del país”.

Por otro lado, a unas horas del 52 aniversario de la matanza de Tlatelolco, reiteró que en su administración no habrá represión ni masacres, pues él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, jamás dará esa orden. (Por Arturo García Caudillo)