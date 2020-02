El conflicto en la UNAM ha sido generado por grupos que nada tienen que ver con las causas originales, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no siento que son justas las demandas de las mujeres que quieren más protección, más apoyo, ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones, estos agravios deleznables, eso no tiene discusión, es una causa justa, sin embargo, hay grupos que utilizan esa causa, que sinceramente no están por eso, están porque quieren generar conflicto, son grupos conservadores, aunque se digan de izquierda, no hay que dejarse sorprender con movimientos que aparentemente sí son de rebeldía, ¿cuál es la causa? y ¿quiénes promueven esto?, ¿por qué la capucha?”.

No conviene agregó a quienes defienden la educación pública que haya un paro en la UNAM, pues está considerada entre las mejores universidades del mundo. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)