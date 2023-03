Son pocas las quejas por agua sucia en las redes del SIAPA, asegura el director del organismo, Carlos Torres Lugo, ante denuncias del pésimo servicio de la dependencia ante está problemática en algunas colonias de Guadalajara y Zapopan.

“Sin demeritar el problema son los menos, tenemos más de un millón 250 mil cuentas en el organismo y los reportes no llegan a mil, no digo que por esto, insisto, no atendamos el problema, nos atiene y nos preocupa el poder llevarle el cien por ciento de calidad a todos los usuarios”.

En otro tema, el funcionario indica que en unas semanas iniciará el SIAPA la limpieza de sifones en la Línea Dos del Tren Ligero y de 19 mil bocas de tormenta en la Zona Metropolitana, para evitar inundaciones en la temporada de lluvias. (Por Claudia Manuela Pérez)