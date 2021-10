Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador sus críticas a la Universidad de Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro y al ex rector Raúl Padilla.

“Hablábamos del otro rector, bueno, no rector, pero el que manda en Guadalajara, más de treinta años poniendo, quitando rectores y con una feria del libro muy importante porque sin límite, se utilizaba dinero público para traer a los intelectuales más renombrados del mundo, con todos los gastos pagados. Vargas Llosa no falta a una feria del libro, pero hay que ver cuánto le pagan”.

Y aseguró que aunque Padilla no tiene autoridad moral para ello, cuestionó a su gobierno el día que recibió, a nombre de la FIL, el Premio Príncipe de Asturias. (Por Arturo García Caudillo)